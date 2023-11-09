الأب مبارك: السيادة ركن أساسي تقوم عليه الدولة ولا يمكن التنازل عنها

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"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب كميل مبارك، يتضمن مجموعة من الحكم. وسيتم توقيع الكتاب، يوم الجمعة في 24 الحالي، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند الساعة السادسة مساء.
ومن ضمن الحكم التي يتضمنها الكتاب: اذا سألوك عن السيادة فقُلْ: السيادة هي الركن الاساسي الذي تقوم عليه نظريّة الدولة، ولا يمكن التنازل عنها لأحد لا في الداخل ولا في الخارج، هي تكريس ولاية الدولة على الشعب والأرض وذلك عبر عملٍ مؤسساتي يستبعد النزعة الفرديّة والحزبيّة والمجموعات الفاعلة وطغمة الأقوياء، ومن نشاطها الأساسي الأمن والعدل والانماء وحيرّيّة الناس وتامين مصالحهم بالسهر على الخير العام والتحرّر الاقتصادي والاكتفاء الذاتي اذا امكن، وأيّ تراجعٍ في أيّة واحدةٍ من هذه يُسَرّعُ الانهيار.
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