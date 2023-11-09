"رويترز": صواريخ "حزب الله" المضادة للسفن تعزز تهديده للبحرية الأميركية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مُطّلعة، أنّ "امتلاك حزب الله لصواريخ مضادة للسفن ضمن ترسانته العسكرية، يعزّز تهديد الحزب للبحرية الأميركية".

وذكرت المصادر، أنّ "الصواريخ الروسية القوية المضادة للسفن التي حصل عليها حزب الله، تمنحه الوسائل لتنفيذ التهديد الضمني الذي أطلقه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، ضد السفن الحربية الأميركية"، مُشيرةً إلى أنّها "تسلّط الضوء أيضاً على المخاطر الجسيمة لأي حربٍ إقليمية".

ولفتت المصادر إلى أنّ "السيد نصر الله كان يشير في حديثه إلى قدرات حزب الله الصاروخية المضادة للسفن والمعزّزة بشكل كبير"، موضحةً أنه "بما في ذلك صاروخ (ياخونت) الروسي الصنع، والذي يصل مداه إلى 300 كيلومتر".

وبالحديث عن الصاروخ "ياخونت"، كشفت المصدر، أنّ "هناك ياخونت، وبالطبع هناك أشياء أخرى إلى جانبه".

كذلك كشفت الوكالة أنّ "ثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين، ومسؤولاً أميركياً سابقاً، قالوا إنّ حزب الله بنى مجموعة مذهلة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن".

وأكد أحد المسؤولين، للوكالة، أنّه "من الواضح أننا نولي اهتماماً كبيراً لذلك، ونأخذ القدرات التي لديهم على محمل الجد، من دون التعليق مباشرةً على ما إذا كانت المجموعة التي يمتلكها الحزب تضم صاروخ ياخونت".