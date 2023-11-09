حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء بيروت، في طلعات استطلاعية.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية عبر القصف منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.
وفي نهاية تشرين الاول، أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، أنّه أوعز إلى "بعثة لبنان لدى الامم المتحدة تقديم شكوى جديدة الى مجلس الامن الدولي لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الابيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، وقيامها عمدًا بحرق الأحراج والغابات اللبنانية".
كما توجّهت بعثة لبنان الدّائمة لدى الأمم المتحدة والمنظّمات الدّوليّة، بكتابَين رسميَّين إلى كلّ من المفوّض السّامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمقرّرة الخاصّة لحماية حقّ الرّأي والتّعبير ايران خان، بشأن قضيّة استشهاد الصّحافي اللّبناني عصام عبدالله، وجرح صحافيَّين آخرين في اعتداءات إسرائيليّة على جنوب لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق في سماء بيروت في طلعات استطلاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.