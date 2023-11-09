امن الدولة: توقيف سوريين بالجرم المشهود ينقلان كمية كبيرة من المخدرات على دراجة نارية

أفادت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، بأنه "بعد عمليات الرصد والمتابعة، أقدمت المجموعة الخاصة في أمن الدولة، على توقيف شخصين من الجنسية السورية هما (أ.أ) و(ع.ح.) في الجرم المشهود، خلال نقلهما كمية كبيرة من المخدرات على دراجة نارية، وضبطت في حوزتهما مبالغ مالية بالعملتين اللبنانية والأميركية، وكمية من والكوكايين والباز والحشيش، بالإضافة إلى هاتف خليوي. وقد أحيل الموقوفان على الجهات المختصة بناء على إشارة القضاء".

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