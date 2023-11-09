الطقس غدا غائم جزئيا من دون تعديل في الحرارة واحتمال أمطار خفيفة شمالا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل على الساحل، ويتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة بشكل متفرق في المناطق الشمالية صباحا.

وأشارت الى أن "الحالة العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط حتى يوم السبت حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 6 درجات ، ومن ثم تعود للانخفاض التدريجي يوم الأحد. ومن المتوقع ان يتقلب الطقس اعتبارا من يوم الاثنين المقبل بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وأمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من يوم الثلاثاء".

وذكرت أن "معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت ، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان ليوم الخميس سكون غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وتبقى دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية، ويتوقع تساقط الرذاذ اعتبارا من المساء في المناطق الشمالية".

-الجمعة: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل على الساحل، ويتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة بشكل متفرق في المناطق الشمالية صباحا.

-السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 6 درجات، وتنشط الرياح أحيانا في الجنوب مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

-الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، مع ضباب على المرتفعات ،فيما تنخفض بشكل بسيط في الداخل، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية مع رياح ناشطة أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 27 درجة، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة، في الداخل من 8 الى 26 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى شمالية غربية ضعيفة، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,05

-ساعة غروب الشمس: 16,38