"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال جعيتا

أعلنت "أوجيرو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "عطلا طرأ على سنترال جعيتا بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. تعمل فرقنا على إصلاحه بالسرعة الممكنة".

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