شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين وأردوغان ورئيسي يقومون بزيارات لآسيا الوسطى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أستانا - (أ ف ب)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كازاخستان الخميس، فيما يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أوزبكستان، وسط اهتمام دبلوماسي متجدد بالمنطقة.

وأشاد الرئيس الروسي ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بالعلاقات بين بلديهما في مقابلات قبل اجتماعهما المقرر في أستانا.

وقال بوتين: «شراكتنا الاستراتيجية تتطلع إلى المستقبل»، فيما أشاد توكاييف بالتحالف ذي الماضي الغني والمستقبل المشرق.

وتأتي رحلة بوتين إلى كازاخستان بعد أسبوع من زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفيما يسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات في المنطقة.

رئيسي وأردوغان في طشقند

- على مسافة أكثر من ألف كيلومتر إلى الجنوب، من المقرر عقد قمة لمنظمة التعاون الاقتصادي (أكو) الإقليمية في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وسيشارك في القمة الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان، إضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكار وقادة من آسيا الوسطى. ويتوقّع أن تركّز المحادثات على التجارة والتعاون في المجال الإنساني والنقل.

وتحاول دول آسيا الوسطى غير الساحلية الحصول على منفذ إلى البحر بما في ذلك عبر باكستان.

ومع أن روسيا تتعرّض لضغوط في المنطقة، فإنها تبقى شريكاً رئيسياً، فقد جدّدت استثماراتها في قطاعات الطاقة بعدما كانت استبعدت من معظم السوق الأوروبية بسبب العقوبات التي فرضت عليها على خلفية حربها أوكرانيا.

وأطلقت موسكو مشاريع طاقة كبيرة شملت إمدادات غاز إلى أوزبكستان عبر كازاخستان.

وتناقش أيضاً بناء محطات للطاقة النووية ومشاريع للطاقة الكهرومائية في الكثير من الدول.