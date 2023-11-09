شكرا لقرائتكم خبر عن سيؤول: نرى مع واشنطن ضرورة تطبيق هدنة إنسانية في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - رويترز

قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين الخميس، إنه ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن يتقاسمان وجهة النظر بشأن الحاجة إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وذكر بارك، بعد اجتماعه مع بلينكن في سيؤول، أن البلدين يدينان هجوم حماس على المدنيين في إسرائيل ويراقبان احتمال وجود علاقة بين كوريا الشمالية وحماس.

ومن جانبه استنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأربعاء، «العقاب الإسرائيلي الجماعي» للمدنيين الفلسطينيين، والذي أصاب أكثر من 10 آلاف من الفلسطينيين، منهم عدد كبير من النساء والأطفال، معرباً عن القلق المتزايد إزاء المعايير المزدوجة من جانب المجتمع الدولي.

ودعا تورك إلى تطبيق المعايير والقوانين الدولية، وضرورة التزام الأطراف بالحفاظ على حياة وممتلكات المدنيين، مشيراً إلى أن الهجمات ضد المنشآت الطبية أمر محظور تماماً.

وأشار إلى أن التقارير الأممية تفيد بأن أحد ملاجئ الأيتام كان فيه 300 طفل يحتاجون إلى مساعدات، لكن أصبح من الصعب الوصول إليهم في ظل القصف المستمر، كما أثر انقطاع الاتصالات في العاملين في مجال الإغاثة وأعاق الوصول إلى الأماكن التي تحتاج إلى المساعدات.