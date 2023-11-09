شكرا لقرائتكم خبر عن «متنامية وخطرة».. أمريكا تحذّر من العلاقات العسكرية بين بيونغ يانغ وموسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - أ ف ب

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس، من تزايد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وذلك خلال زيارته كوريا الجنوبية.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي في سيؤول: «نحن نتشارك مخاوف عميقة بشأن التعاون العسكري المتنامي والخطر بين كوريا الشمالية وروسيا».

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ناقش مسائل عملية لتعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الروسي في ما وصفته بيونغ يانغ بأنه «ذروة جديدة» للعلاقات الثنائية.

وخلال زيارته لروسيا في سبتمبر، تفقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، القاذفات الاستراتيجية الروسية ذات القدرة النووية والصواريخ فرط الصوتية والسفن الحربية، برفقة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية: إن زيارة زعيم كوريا الشمالية، الذي قلما يغادر البلاد، إلى روسيا تأتي «كذروة جديدة للصداقة والتضامن والتعاون في تاريخ تطور العلاقات بين كوريا الديمقراطية وروسيا».

واجتمع كيم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف سبتمبر الماضي، وناقشا مسائل عسكرية والحرب في أوكرانيا وتعميق التعاون.