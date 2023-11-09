انت الان تتابع خبر بحوزتهم أكثر من 800 الف دولار.. الإطاحة بمجموعة من المضاربين بأسعار الصرف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا تلقت معلومات دقيقة عن قيام مجموعة من عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار وذلك من خلال ممارستهم لعملية اجراء الحوالات داخل وخارج البلاد وبيع وشراء عمله الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي والذي من شأنه الاضرار بالاقتصاد الوطني".وأضافت: "على الفور شكلت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة/ ، فريقا استخباريا وفنياً مختصاً للتحري وجمع المعلومات عن هؤلاء المضاربين، وبعد استكمال التحريات الفنية والموافقات القضائية، شرعت مفارزنا بمداهمة اكثر من هدف نوعي ضمن محافظة بغداد ومجموعة من المحافظات اثمرت عن القاء القبض على مجموعة من المضاربين وضبط مبالغ مالية تقدر بـ806,370 الف دولار امريكي".

وأشار البيان الى، أن "المتهمين ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة قيامهم بإجراء الحوالات في الداخل والخارج وببيع وشراء الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي".

وأتم البيان: "حيث دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء ومحاكمتهم وفق قانون غسيل الاموال الذي ينص على مصادرة اموالهم المتحصلة نتيجة عمليات غسل الاموال لينالوا جزائهم العادل".