ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق العراقية.. هذه القائمة

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 164750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأربعاء 163300 دينار مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 165750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 163750 ديناراً لكل 100 دولار.

ومنذ أكثر من 8 أشهر، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.