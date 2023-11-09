انت الان تتابع خبر التعليم تعلن نتائج قناة الاعتراضات ضمن القبول المركزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "نتائج الاعتراضات للقناة العامة تتضمن قبول (2655) طالبا من الذين لم يقدموا استمارة تقديم مسبقا وقبول (1677) طالبا ممن قدموا مسبقا ولم يظهر لهم قبول مركزي وقبول (1170) ممن كانت معدلاتهم 75% فأعلى وظهر قبولهم في المعاهد".وأضافت ان "نتائج الاعتراضات لقناة ذوي الشهداء تضمنت قبول (466) طالبا من الذين لم يقدموا استمارة تقديم مسبقا وقبول (30) طالبا ممن قدموا مسبقا ولم يظهر لهم قبول مركزي وقبول (30) ممن كانت معدلاتهم 75% فأعلى وظهر قبولهم في المعاهد".

ووجهت وزارة التعليم "الجامعات بدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)".

