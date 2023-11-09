استخدمت سابقاً بالعراق و8 دول تملكها.. ما هي قنابل "سبايس" المرسلة لإسرائيل؟

في حين يؤكد موقع Air Force Technology المتخصص في تكنولوجيا الدفاع الجوي أن هناك 3 أنواع من قنابل سبايس التي تنتمي إلى عائلة Spice Glide هي:

تعتبر قنابل سبايس "SPICE" والتي لها العديد من الأنواع، من أنظمة الأسلحة جو-أرض التي تصنعها شركة Rafael USA وهي شركة تصنيع أسلحة تتبع للشركة الأم "رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.كما أن قنابل سبايس قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة ذات حجم تدمير هائل، لا سيما في المناطق التي لا يمكن لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) العمل فيها.

ووفقاً لما ذكرته شركة Rafael على موقعها الرسمي على الإنترنت، فإنه يمكن لقنابل سبايس أن تصيب مجموعة من الأهداف الثابتة والمتحركة في البر والبحر في بيئة لا يتوفر فيها نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، إذ إن القنبلة تمتلك نظاماً خاصاً بها موصولاً بالأقمار الاصطناعية، وقد تم استخدامها من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ عام 2003.

يمكن وضع قنبلة سبايس الصغيرة وخفيفة الوزن في الطائرات المقاتلة ذات المقعد الواحد أو المزدوج، كما يمكن لكل طائرة حمل ما يصل إلى أربع قنابل سبايس.

السمات المميزة للنظام الذي يعمل داخل القنبلة هو القدرة الذاتية والمرونة التكتيكية في المسار، فيما تدعي الشركة المصنعة أيضاً أن القنبلة قادرة على تخفيف الأضرار الجانبية، وأنه يمكن استخدامها ليلاً ونهاراً، وفي جميع الظروف الجوية.

بالإضافة إلى أن القنبلة أيضاً قادرة على ضرب الأهداف بدقة عالية، إذ يبلغ مدى الخطأ المحتمل أقل من 3 أمتار.

في حين تحتوي القنبلة أيضاً على رأس حربي يزن 75 كيلوغراماً، ويتم تنشيطه عن طريق فتيل تقارب محدد مسبقاً أو قابل للتحديد في مقصورة القيادة.

علاوة على ذلك، فإن القنبلة تحتوي على نظام توجيه بالليزر، وتعتمد على حزمة توجيه كهروضوئية/تحت الحمراء (EO/IR) محسنة.

إضافة إلى نظام الملاحة يوفر في منتصف المسار نظام التوجيه العالمي لتحديد المواقع (GPS) تنقلاً دقيقاً لتعزيز تحديد الهدف.

تم تجهيز السلاح أيضاً بوصلة بيانات ثنائية الاتجاه، مما يتيح الاتصال بمنصة الإطلاق.

كما تمتلك القنبلة سبايس على محرك توربيني نفاث مصغر ونظام وقود داخلي JP-8/10، ويبلغ مداه 150 كيلومتراً.

وفي تقرير نشرته خدمة أبحاث الكونغرس، جاء فيه أن الذخائر دقيقة التوجيه مثل سبايس قد استخدمت في عمليات عسكرية أمريكية، خاصة في أفغانستان والعراق وسوريا، مشيراً إلى أن جميع الأسلحة الأمريكية التي استخدمت في الشرق الأوسط، منذ عام 2014، تقريباً كانت ذخائر دقيقة التوجيه، خاصة صواريخ JDAMs وصواريخ هيلفاير.