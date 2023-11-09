انت الان تتابع خبر الجولة الـ4 من دوري نجوم العراق.. قمة الشرطة وأربيل تتصدر مباريات اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، لا سيما بعد وصول القيثارة إلى النقطة السادسة في الجولة السابقة باعتباره فائزا أمام الميناء، بسبب النقص العددي بصفوف منافسه الذي بدأ المواجهة بـ7 لاعبين فقط بمن فيهم حارس المرمى، قبل أن يغادر أحدهم المواجهة للإصابة، وأعلن على إثر ذلك الحكم نهاية اللقاء بفوز الأخضر (3 – 0) بحسب قانون الاتحاد الدولي.بدوره نجح أربيل في اجتياز اختبار الكهرباء بنجاح بهدف واحد مقابل لا شيء، حمل إمضاء محترفه السوري ياسين سامية، محققا فوزه الأول في مشاركته الحالية، بعد تعثره في البداية أمام النفط بالتعادل ثم تلقى خسارة على يد فريق القاسم.

وفي لقاء ثان يسعى دهوك لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية حينما يحل ضيفا على نفط الوسط في مباراة يضيفها ملعب النجف الدولي عند الساعة السابعة مساء.

وقدم فريق صقور الجبال في مبارياته الثلاث السابقة أفضل عروضه الكروية تحت قيادة مدربه سليمان رمضان، إذ حصد الفريق 7 نقاط من فوزين على الشرطة حامل لقب النسخة الأخيرة ونوروز، مقابل تعادل أمام زاخو، ولذلك فإنه يبحث عن انتصار جديد يؤهله للارتقاء إلى الصدارة مؤقتا.

من جانبه سيكون نوروز مرشحا لحصد النقاط الكاملة عندما يستقبل نظيره الميناء الذي يعاني كثيرا بسبب الأزمة التي يمر بها.