انت الان تتابع خبر التعليم تعلن نتائج قبول خريجي مدارس المتميزين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "النتائج تتضمن قبول (1811) طالبا على وفق نسبة (15%) من مقاعد القبول المركزي للسنة الدراسية 2024/2023 حيث بلغت أعداد المقبولين منهم في كليات المجموعة الطبية ضمن هذه القناة (1278) طالبا".



وبهذا الصدد، وجهت الوزارة الجامعات بـ"بدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)".