مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني: مخاوف من استهداف إسرائيلي مباشر لمستشفى القدس.. وقلصنا الخدمات الصحية لترشيد الكهرباء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني “نبال فرسخ”، أن هناك مخاوف متزايدة من احتمالية أن يستهدف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى القدس والذي يكتظ بآلاف الجرحى والنازحين.

وأضافت في تصريحات لـ “العربية”، أن الطاقم الطبي في المستشفى أرسل عدة نداءات استغاثة للهلال والصليب الأحمر الدولي، من أجل منع الاحتلال من استهداف المستشفى.

وأوضحت أن الطاقم الطبي في المستشفى قلص الخدمات الصحية المقدمة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خوفا من نفاد الوقود.

وأشارت إلى أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على كافة أنحاء القطاع.