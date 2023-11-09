كاتبة سياسية:: موقف مجموعة السبع اقترب نوعا ما من إعادة النظر للدعم اللا محدود لإسرائيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Flags of the G7 Summit. David Cameron arrives in Japan for the G7 Summit, along with 7 other world leaders, the United States, Japan, Germany, Italy, Canada and France.

أكدت الكاتبة والباحثة السياسية “مايا خضرة”، أن موقف مجموعة السبع اقترب نوعا ما من إعادة النظر للدعم اللامحدود لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “هنا الرياض”، أن الموقف الغربي بدأ يتغير تدريجيا لصالح الفلسطينيين بعدما كان في صالح إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.

وأوضحت أن هناك اختلافا كبيرا في مجموعة السبع مع الموقف الإسرائيلي الذي يتبناه رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو”.