شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كاتبة سياسية:: موقف مجموعة السبع اقترب نوعا ما من إعادة النظر للدعم اللا محدود لإسرائيل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Flags of the G7 Summit. David Cameron arrives in Japan for the G7 Summit, along with 7 other world leaders, the United States, Japan, Germany, Italy, Canada and France.