رئيس الوزراء الياباني يستبعد حل مجلس النواب خلال العام الحالي

ياسر رشاد - القاهرة - استبعد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مسألة حل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة مبكرة خلال هذا العام، مستشهدا بوجود جدول أعمال سياسي مزدحم فضلا عن الحاجة إلى تنفيذ إجراءات اقتصادية.

يأتي ذلك حسبما أفاد أحد مساعدي كيشيدا المقربين، وسط تراجع شعبية حكومة كيشيدا، إذ انخفض معدل دعمها إلى مستوى منخفض جديد بلغ 28.3% في استطلاع أجرته وكالة الأنباء اليابانية كيودو، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ودفعت استقالة اثنين من أعضاء حكومة كيشيدا في سبتمبر، أحدهما بعد الكشف عن علاقة غير أخلاقية والآخر بسبب انتهاك قانون الانتخابات، مشرعي الحزب الحاكم إلى الدعوة إلى تأجيل حل مجلس النواب.

وقال المسئول الياباني - وفقا لما نقلته وكالة كيودو، اليوم الخميس - إن الحكومة تسعى إلى إقرار مشروع ميزانية تكميلية في نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يوافق عليه مجلس الوزراء يوم الجمعة، لتمويل حزمة تحفيز اقتصادي جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 17 تريليون ين (113 مليار دولار).

وقال كيشيدا للصحفيين في مكتبه صباح اليوم "سأعطي الأولوية القصوى لتنفيذ التدابير الاقتصادية ومعالجة التحديات الأخرى التي لا يمكن تأجيلها .. ولا أفكر في أي شيء آخر غير ذلك".

يشار إلى أنه من المتوقع خلال ديسمبر المقبل أن يركز كيشيدا على إعداد مسودة أولية لميزانية السنة المالية المقبلة التي تبدأ من أبريل، مما يزيد من صعوبة حل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة بحلول نهاية العام.

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