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أوكرانيا: القوات الروسية قصفت المناطق الحدودية في تشيرنيهيف 24 مرة

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت الإدارة الإقليمية الشمالية لحرس الحدود الأوكراني، اليوم الخميس، إن قوات روسيا قصف التجمعات السكنية في تشيرنيهيف القريبة من الحدود مع روسيا 24 مرة.

 

وجاء في تقرير لحرس الحدود الأوكراني: "خلال اليوم الماضي، قصف الروس المناطق الحدودية في منطقة تشيرنيهيف 24 مرة من أراضيهم، وتم تسجيل ما مجموعه 206 انفجارات، وتعرضت مجتمعات نوفهورود-سيفرسكي وسيمينيفكا وسنوفسك وهورودنيا لإطلاق النار".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.
وتم الإبلاغ عن ثمانية انفجارات في منطقة نوفهورود-سيفيرسكي، من المحتمل أن تكون استخدمت فيها مدافع هاون عيار 120 ملم.
وقصف الروس مجتمعات سنوفسك وهورودنيا، باستخدام قذائف الهاون والمدافع المضادة للطائرات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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