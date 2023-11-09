أوكرانيا: القوات الروسية قصفت المناطق الحدودية في تشيرنيهيف 24 مرة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الإدارة الإقليمية الشمالية لحرس الحدود الأوكراني، اليوم الخميس، إن قوات روسيا قصف التجمعات السكنية في تشيرنيهيف القريبة من الحدود مع روسيا 24 مرة.

وجاء في تقرير لحرس الحدود الأوكراني: "خلال اليوم الماضي، قصف الروس المناطق الحدودية في منطقة تشيرنيهيف 24 مرة من أراضيهم، وتم تسجيل ما مجموعه 206 انفجارات، وتعرضت مجتمعات نوفهورود-سيفرسكي وسيمينيفكا وسنوفسك وهورودنيا لإطلاق النار".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وتم الإبلاغ عن ثمانية انفجارات في منطقة نوفهورود-سيفيرسكي، من المحتمل أن تكون استخدمت فيها مدافع هاون عيار 120 ملم.

وقصف الروس مجتمعات سنوفسك وهورودنيا، باستخدام قذائف الهاون والمدافع المضادة للطائرات.

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