الصحة الفلسطينية: قتيل و6 مصابين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن "سقوط شهيد وأصابة ستة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس".

وأعلن مدير مستشفى الرازي في جنين محمد كميل، عن "استشهاد الشاب أيهم محمد العامر (23 عاما)، من مخيم جنين، وهو شقيق الشهيد ايسر العامر".

ولفتت وكالة "وفا" الفلسطينية، الى أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه".

وأضافت أن "مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد الشاب العامر وإصابة ستة مواطنين على الأقل بينهم مسعف بالرصاص الحي".

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن "قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين".