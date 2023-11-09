أردوغان: إسرائيل انتهكت القيم الإنسانية في قطاع غزة

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ "الدول التي تتحدث دومًا عن الحريات صامتة الآن تجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل".

وفي كلمة له خلال قمة لمنظمة التعاون الاقتصادي (أكو) الاقليمية في العاصمة الأوزبكية طشقند، والتي يشارك فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لفت أردوغان إلى "أنّنا أرسلنا 10 طائرات من المساعدات الإنسانية إلى غزة ونستعد لإرسال باخرتين".

واعتبر أردوغان أنّه "يجب علينا التحدث بصوت عال لوقف إطلاق النار في غزة"، مشددًا على أنّ "إسرائيل انتهكت القيم الإنسانية في قطاع غزة".