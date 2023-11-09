"القسام": أوقعنا قوّة إسرائيلية راجلة بكمين في جحر الديك واستهدفناها بقذيفة أفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أنّها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة بكمين في جحر الديك في قطاع غزة، حيث استهدفتها بقذيفة أفراد و"أجهزت عليها من مسافة صفر".

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات عنيفة تستهدف المدنيين منذ 7 تشرين الأول الماضي ومواصلة المضي في التوغل البرّي، وسط ترقّب لهدنة إنسانية بوساطة قطرية.