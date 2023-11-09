أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أنّها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة بكمين في جحر الديك في قطاع غزة، حيث استهدفتها بقذيفة أفراد و"أجهزت عليها من مسافة صفر".
ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات عنيفة تستهدف المدنيين منذ 7 تشرين الأول الماضي ومواصلة المضي في التوغل البرّي، وسط ترقّب لهدنة إنسانية بوساطة قطرية.
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": أوقعنا قوّة إسرائيلية راجلة بكمين في جحر الديك واستهدفناها بقذيفة أفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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