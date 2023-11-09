وقفة تضامن مع صحافيي وأطفال لبنان وفلسطين أمام تمثال الشهداء في وسط بيروت

نظّمت نقابات الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية والمصورين اللبنانيين، أمام تمثال الشهداء في وسط بيروت، وقفة تضامن مع صحافيي وأطفال لبنان وفلسطين تحت عنوان: "انتصارا لدم صحافيي وأطفال لبنان وفلسطين".
هذا، وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، مخلفة أكثر من 10 آلاف قتيل إضافة إلى مفقودين تحت الانقاض جرّاء القصف.
وبالتوازي، تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان.
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