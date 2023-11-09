مظاهرة أمام دار الفتوى أدت إلى إلغاء زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا

شهد محيط دار الفتوى مظاهرة أدّت إلى إلغاء زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا. وتأتي هذه التظاهرة في وقت يتم فيه تحميل الولايات المتحدة الاميركية مسؤولية الحرب الإسرائيلية على غزة وتداعياتها على المدنيين. وتواصل واشنطن رفض أي قرار لوقف إطلاق النار، وقد برز ذلك في مجلس الأمن الدولي ومن تصريحات المسؤولين الأميركيين.

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