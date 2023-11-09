قاووق: العدو الإسرائيلي لا يخشى بيانات القمم العربية وسيركع عاجزاً أمام المقاومة في لبنان وغزة

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "المقاومة الإسلامية في لبنان هزأت بكل حاملات الطائرات والأساطيل والتهديدات الأميركية عندما بدأت بعملياتها المتواصلة على مواقع العدو، وكل يوم نستمر فيه بالعمليات، نؤكد على أننا نهزأ بكل التهديدات والقدرات الأميركية".

واعتبر قاووق، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لأحد عناصره في حسينية بلدة القليلة الجنوبية، أن "أميركا بكل قدراتها وتهديداتها عجزت عن إخراج العدو الإسرائيلي من قعر الهزيمة، ولن تنتهي هذه المواجهة إلاّ بيوم نشهد فيه العدو الإسرائيلي راكعاً عاجزاً أمام قدرات المقاومة في لبنان وغزة".

وشدد على أن "العدو الإسرائيلي لا يخشى بيانات القمم العربية ولو بلغت الأطنان، وإنما يخشى طلقة وصاروخ مقاوم في الجنوب وغزة"، مضيفاً أن "أهالي غزة المحاصرين لا يريدون من العرب لا جيوشهم ولا أسلحتهم، وإنما أن يقطعوا علاقاتهم مع العدو الإسرائيلي، وأن لا يسمحوا بمرور الطائرات الإسرائيلية فوق الأجواء الخليجية".

وشدد أنه "على العدو أن يعلم أنه ما دام العدوان مستمراً على غزة، فإن المقاومة الإسلامية في لبنان مستمرة في عملياتها"، مؤكداً أن "المقاومة سترد على أي عدوان يطال المدنيين بما هو أشد وأضعاف مضاعفة، وليقرأوا جيداً معنى أن تتبنى المقاومة قصف كريات شمونة والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الجولان المحتل، وهذا دليل أننا نهزأ بكل حاملات الطائرات وبكل التهديدات الأميركية، ولن نترك غزة لوحدها، ودماء شهدائنا تكتب في الميدان أننا أهل النصرة والبطولة وصناع النصر القادم".