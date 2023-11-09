بوحبيب التقى نظيره البريطاني: ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها وتصريحات مسؤوليها الاستفزازية بحق لبنان والفلسطينيين

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، خلال لقائه نظيره البريطاني جيمس كليفرلي في الرياض، أنّ "حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ولوقف الحرب ومنع اتساعها إلى دول الجوار".
وشدد بو حبيب على "ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها وتصريحات مسؤوليها الاستفزازية بحق لبنان والفلسطينيين".
وعن الشأن السوري، أكد بو حبيب لنظيره البريطاني أن "الوضع في سوريا لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه"، لافتا إلى أنه "يجب على الغرب إعادة النظر بمقاربته وموقفه من الأزمة السورية والمساعدة في مسألة التعافي المبكر في سوريا".
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