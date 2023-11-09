رحمة: ميقاتي عبّر عن رغبته بالتمديد لقائد الجيش ولا أرى مخرجًا لهذا الملف

أشار النائب السابق اميل رحمة، إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه برّي لا يمانع التمديد لقائد الجيش جوزاف عون دون شروط، والأوّل أخبرني بأن مصيبة المصائب الفراغ في الرئاسة الأولى".
ولفت، في حديث لقناة "الجديد"، إلى أنّ "ميقاتي عبّر عن رغبته بالتمديد لقائد الجيش ولا أرى مخرجًا لهذا الملف".
وأوضح ميقاتي أنّ "على الدول العربية توصيف وإعتبار حركة حماس "مقاومة" والإرهاب يختلف عن حركات المقاومة، كما أن هناك خصومة حول المبادئ السياسية بين الدول العربية".
إلى ذلك، رأى رحمة أنّ "حل الدولتين مرفوض من فريق بحجم كبير في محور المقاومة"، معتبرًا أنّ "إسرائيل تستطيع الضغط على الولايات المتحدة الأميركية وليس العكس".
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