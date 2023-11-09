بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية .. الثوابت المصرية التي أبلغها السيسي لمدير المخابرات الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الثوابت المصرية التي أبلغها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز خلال زيارته للقاهرة أمس الأول بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، واصفا تلك المواقف بأنها تثير قلق واشنطن.

وكتب بكري تلك المواقف في تدوينة على حسابه عبر منصة X وهي:

- رفض اقتراح بأن تتولى مصر دور المراقب الأمني في غزة حال إبعاد حماس عن المشهد

‏- رفض مشاركة القوات المصرية ضمن قوات متعددة الجنسيات توكل إليها هذه المهمة

‏- رفض احتلال غزة مجددا والتحذير من خطورة ذلك

‏- التحذير من أي تواجد أمني إسرائيلي في القطاع

‏- رفض اقتطاع جزء من أرض غزة لإقامة منطقه أمنية إسرائيلية

‏- تكرار التحذير من مخطط تهجير الفلسطينيين إلي سيناء أو الأردن

- التحذير من استمرار حرب الإبادة

‏واستطرد بكري: هذا هو موقف مصر في السر والعلن وهي رسالة لكل المشككين والحاقدين، بأن مصر ستظل سندا للقضية الفلسطينية، ولن تكون عونا في تصفيتها أو التآمر عليها.

‏وأوضح أن الرئيس السيسي طالب بوقف النار سريعا وإنهاء حصار التجويع المفروض علي الشعب الفلسطيني، وإدخال كميات أكبر من المساعدات، وإيجاد ممر آمن لنقل الجرحى.

‏كما أبدى الرئيس السيسي -وفقا لبكري- استعداد مصر للتعاون بكل ماتملك للمساعده في قضية إنهاء وضع الأسرى على كلا الجانبين.