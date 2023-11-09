رسمياً .. السعودية لا تنوي حاليا استخدام النفط كورقة ضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن المملكة لا تنوي حاليا استخدام تأثيرها على أسعار النفط العالمية كورقة ضغط لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف الوزير السعودي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "مثل هذه الأعمال غير واردة على جدول الأعمال حاليا. وتحاول السعودية تحقيق السلام من خلال محادثات السلام".

وأشار الوزير إلى أن الرياض، تعتزم في المستقبل القريب عقد مؤتمرات قمة، بما في ذلك بمشاركة الدول الإفريقية، لإيجاد سبل للتوصل إلى حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط.