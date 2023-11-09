جيش الإحتلال يقتل 89 موظفاً بالأمم المتحدة .. العدد الأعلى في التاريخ لمقتل العاملين في الإغاثة

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت صفحة منظمة الصحة العالمية في مصر والتابعة للأمم المتحدة عدد قتلى أونرا في غزة حيث كتبت تقول ، وصل عدد القتلى من الأونرا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى) في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدأ الأعمال العدائية إلى 89 شخص .

وأكدت أن هذا هو العدد الأعلى في التاريخ لمقتل العاملين في الإغاثة الإنسانية من الأمم المتحدة.

ونعتهم قائلة : بالنيابة عن فريق منظمة الصحة العالمية في مصر، تنعي ممثل المنظمة الدكتورة نعيمة القصير الزملاء في الأونرا.

يجب عدم استهداف المدنيين أو العاملين في الإغاثة الإنسانية، أو المنشآت الطبية،أو الملاجئ أو المدارس. ندعو إلى وقف إطلاق النيران فورا.