انت الان تتابع خبر الفاتيكان يسمح بتعميد المتحولين جنسيا.. وضع شرطان لذلك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحتوي الوثيقة على إجابات عن أسئلة وجّهها الأسقف البرازيلي خوسيه نيجري. وقد وقّع على الإجابات عميد الدائرة الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز، كما تمت الموافقة عليها من قبل البابا فرانسيس.

وتنص الوثيقة على أنه يمكن تعميد الأشخاص المتحولين جنسيا في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، كما يمكن أن يصبحوا وكلاء ويكونوا شهودا في حفلات الزفاف، ولا يتم منحهم هذه الفرصة إلا بعد خضوعهم لدورة علاج هرموني أو خضوعهم لجراحة تغيير الجنس.

