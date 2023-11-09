انت الان تتابع خبر التعليم تعلن نتائج القبول لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "النتائج تتضمن قبول (32656) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2023/2022 وقبول (4712) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2022/2021 فيما بلغت أعداد المقبولين في كليات المجموعة الطبية ضمن هذه القناة (4780) طالبا".ووجهت الوزارة، "الجامعات بدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)".

جدير بالذكر أن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) قد تنافس على مقاعده في التخصصات كافة (49251) طالبا ممن تنطبق عليهم ضوابط التقديم التي نصت على أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية، وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية، وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم، وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات.