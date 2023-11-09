شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يرحب بالدعوة لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوصية المفوضية الأوروبية لبدء مفاوضات مع كييف من أجل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ووصفها بأنها "خطوة صائبة".

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة نشرت عبر منصة "إكس": "رغم الصعوبات، نحرز تقدمًا". وأضاف أن أوكرانيا تتوقع أن يدعم قادة الاتحاد الأوروبي هذه التوصية، وأن يوافقوا على بدء المفاوضات في ديسمبر.

وأضاف: "لا بد لبلادنا أن تنضم للاتحاد الأوروبي، يستحق الأوكرانيون ذلك لدفاعهم عن القيم الأوروبية، ولأننا نلتزم بتعهدنا ونطور مؤسسات الدولة حتى في أوقات الحرب الشاملة".

الاستعداد للتفاوض

وفي خطابه اليومي في وقت لاحق مساء الأربعاء، قال زيلينسكي إنه "وقع مرسومًا بشأن إعداد عملية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، نقاط واضحة وتعليمات واضحة، سنقترب من الخطوات المتوقعة التي جرى إعدادها بشكل مطلق".

وأوصت المفوضية بإطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا للتكتل الأوروبي، بمجرد إنهاء المزيد من الإصلاحات في مجال مكافحة الفساد، وتقليص نفوذ النخبة، وحماية الأقليات الوطنية.

وأوضح زيلينسكي أنه "يجري اتخاذ جميع القرارات اللازمة".