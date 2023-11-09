متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس قد تلقى إنذارا بالإخلاء.. ويتواجد فيه أكثر من 500 مصاب وأكثر من 14 ألف نازح من المدنيين العزل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مستشفى القدس في قطاع غزة، قد تلقى إنذارا بالإخلاء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن مستشفى القدس يتواجد فيه أكثر من 500 مصاب، بالإضافة إلى 14 ألف نازح على الأقل من الأحياء الشمالية نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف.

وأوضح أن القصف الإسرائيلي العنيف خلف آلاف الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي يستهدف المنشآت الصحية والطبية والمدنية بشكل خاص.