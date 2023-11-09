اشتيه: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل الشعب الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الخميس، أن الدفاع عن النفس لا يكون عن طريق احتلال دولة أراضي دولة أخرى، لافتا إلى أن هناك انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وجرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من الأبرياء.

وقال أشتية - في كلمة خلال مؤتمر باريس الدولي بشأن الأوضاع في غزة - إن "طريق الآلام عند الشعب الفسطيني لم يبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، لكن عمره 75 عاما في مخيمات اللجوء والضفة الغربية والقدس وتحت الحصار والحرب في قطاع غزة، وأن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وصلت إلى منعهم من الماء والطعام بخلاف محاولات التهجير القسري التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة، واعتقادهم أنهم قد ينتصروا على دم الأطفال".

وأوضح "ليس منا أحد يبرر قتل الأبرياء من أي طرف كان، ولكن ما تقوم به إسرائيل ليس حربا على حماس بل على كل الشعب الفلسطيني الذي وصفه وزير الدفاع الإسرائيلي بأنهم مجرد حيوانات بشرية".

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