الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيين على ترك مساكنهم بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أجبر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين فلسطينيين في خربة "طانا" في بلدة بيت فوريك شرق محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية، على مغادرتها، بعد هدم عدد من مساكنها، وذلك وسط تزايد دعوات المستوطنين لتهجير الفلسطينيين قسرًا من الضفة.

وقال مُنسق الحملة الشعبية للدفاع عن أراضي "طانا" ثائر حنني في إفادة صحفية :"إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة ترافقها جرافة، وشرعت بهدم مساكن سكانها وخيامهم، وتدمير عدد من الكهوف، وتجريف مزارع فيها".

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت نحو 20 عائلة من الخربة على مغادرتها، ومنعتهم من العودة إلى أراضيهم ومن أخذ أغنامهم، إضافة إلى تدمير عدد من خلايا النحل في المنطقة.

وخلال الشهر الماضي، أجبر نحو ألف فلسطيني على التهجير القسري نتيجة ضغوط الاحتلال الإسرائيلي ومُستوطنيه في نابلس والخليل.

ويتوعد المستوطنون منذ أواخر الشهر الماضي، الفلسطينيين في الضفة الغربية المُحتلة بـ"نكبة كبرى" جديدة على غرار ما حدث عام 1948 "بما في ذلك القتل والتهجير"، وسط عدوان الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. ووزع المستوطنون منشورات باللغة العربية على سيارات المزارعين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية يتوعدونهم فيها بالقتل إذا لم يقبلوا التهجير قسرًا من الضفة الغربية إلى الأردن المجاورة.

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