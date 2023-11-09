عربية النواب : مصر تتحرك على 3 مستويات لدعم الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الدور المحوري لمصر من أجل دعم الشعب الفلسطيني، وتخفيف المعاناة عن الأشقاء في غزة من خلال 3 مسارات متكاملة ومتوازية.

وأشار "محسب" في بيان الخميس، إلى أن مصر تتواصل مع جميع القيادات والزعماء الإقليميين والدوليين من أجل حشد المجتمع الدولي ودفعه للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والالتزام بالتهدئة من أجل تجنيب المنطقة توسع دائرة العنف والصراعات التي قد تمتد إلى المساس بالأمن والسلم العالمي، وتكبد العالم المزيد من الخسائر الاقتصادية.

وقال "محسب"، إن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات كانت على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية على المستوى الرئاسي والدبلوماسي، لافتًا إلى أن مصر حرصت على تعزيز المسار الإنساني من خلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم التعنت الإسرائيلي الذي عرقل ذلك في البداية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر عملت منذ اندلاع الصراع على الاهتمام بالمسار السياسي، حيث دعت إلى عقد مؤتمر القاهرة للسلام بهدف تأكيد ضرورة حماية المدنيين الفلسطينين، ووقف العدوان الإسرائيلي.

وأشار النائب أيمن محسب إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق لتسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم حوالي 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة، وفقا للتعليمات والقوانين المصرية المنظمة، والدور المنوط بكل بعثة أجنبية في استقبال رعاياها من معبر رفح، خاصة فيما يتعلق باستخراج وثائق السفر اللازمة لمواطني تلك الدول للسماح لهم بالدخول إلى الأراضي المصرية وإجلاؤهم خلال الفترة الزمنية المحددة واتخاذ الترتيبات اللوجستية اللازمة لذلك.