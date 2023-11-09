بيت الزكاة.. الأوراق المطلوبة للحصول على إعانات ومساعدات شهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يفتح بيت الزكاة والصدقات بين الحين والآخر، باب الحصول على مساعدات عينية ونقدية لغير القادرين، تطبيقا لتحقيق أهدافه المتعلقة بصرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، والقضاء على آلام وأحزان وعذابات الفقراء والمحتاجين والمنكوبين.

واعتاد بيت الزكاة منذ تدشينه في سبتمبر 2014، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

ويقدم بيت الزكاة والصدقات مساعدات تتمثل فيما يلي:"دعم نقدي شهري - كفالة يتيم - الغارمين-إسكان وبنية تحتية-خدمات صحية وعلاجية-تعليم-لم الشمل- تيسير الزواج - ذوي الاحتياجات الخاصة -مشروعات إنتاجية".

وينشر "الخليج 365" الأوراق المطلوبة للتقدم للحصول على مساعدات من بيت الزكاة والصدقات المصري، وهي على النحو التالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للقصر للأسرة كاملة.

- شهادة إثبات حالة (ترمل – طلاق – عدم عمل) للمستفيد والأبناء والبنات من سن 18 سنة.

- إثبات قيمة الدخل من خلال (مفردات مرتب في حالة الوظيفة / أو طابعة تأمينية للزوج والزوجة).

- صورة عقد إيجار السكن موثق أو إيصال مرافق لعنوان السكن في حالة عدم الإيجار.

- إيصال مرافق (كهرباء – غاز - مياه -تلفون) لآخر شهر أي التزامات أخرى (مثل رسوم الجامعات والمدارس للأولاد الذين يدرسون).

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