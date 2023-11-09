ينتشر بين الأطفال في الشتاء.. ماذا نعرف عن الفيروس المخلوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أثار تزايدت الشكاوى مؤخرًا من انتشار فيروس بين الأطفال، تساؤلات بشأن طبيعته، خاصة لتشابهه مع أعراض الفيروس المخلوي الذي سبق أن شهدت مصر زيادة الإصابات به في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، لمصراوي، إن "الأطفال يصابون بالأنفلونزا، وكذلك الفيروس المخلوي الذي يصيب الأطفال لكن لا توجد له خطورة إلا مع حدوث أعراض أخرى مثل طفح جلدي أو زرقان في الجلد أو رفض الرضاعة وسخونية مستمرة".

وأضاف "حسني": كل عام نتحدث عن هذا الأمر، خاصة أننا في فترة تغير مواسم، خلال فصل الخريف ومع دخول الشتاء يكون هناك نشاط لكل الفيروسات التنفسية.

ما هو الفيروس المخلوي؟

الفيروس المخلوي ليس جديدا، حيث تم اكتشافه منذ عام 1956، وهو أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

ويعد الفيروس المخلوي، ذو أعراض تنفسية يزداد انتشاره مع بدء فصل الشتاء، في حين يعتبر الأطفال الأقل من عمر 6 أشهر وحتى عامين، هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بأعراض هذا الفيروس.

وسبق أن قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الفيروس المخلوي لم يكن بهذا الانتشار خلال العامين الماضيين، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الأسر أثناء جائحة كورونا، كما أن فترة حضانة المرض تتراوح من 4 إلى 6 أيام، وقد تصل إلى أسبوعين، ثم تظهر الأعراض على المريض.

ويعتبر الأطفال حديثي الولادة، الأقل من 6 أشهر والأطفال الذين يعانون من أمراض أو أمراض مناعية، هم الأكثر تعرضًا لشدة الأعراض، بينما تستمر الأعراض المرضية مع الأطفال بداية من عامين وحتى 5 أعوام، من أسبوع إلى أسبوعين.

كما أن الأطفال الأقل من عامين، هم الفئة الأكثر شيوعًا في معدلات الإصابة.

وحددت وزارة الصحة والسكان، 6 إرشادات مهمة للتعافي من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، تشمل: الراحة، حمامات البخار، شرب السوائل الدافئة بكثرة، الابتعاد عن دخان السجائر، التهوية الجيدة، التغذية الصحية.

الأعراض

وفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، تظهر علامات وأعراض عدوى الفيروس المخلوي التنفسي غالبًا بعد 4 إلى 6 أيام من التعرض للفيروس، حيث تتضمن:

- سيلان الأنف أو احتقانه

- السعال الجاف

- الحمى الخفيفة

- التهاب الحلق

- العُطاس

- الصداع

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تنتقل عدوى الفيروس المخلوي التنفسي إلى المجرى التنفسي السفلي، مسببةً التهاب الرئة أو القصبات، وهي الممرات الهوائية الصغيرة المؤدية إلى الرئة.

وقد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

- الحُمّى

- السعال الشديد

- الأزيز — وهو صوت حاد يُسمع عادةً خلال الزفير

- التنفس السريع أو صعوبة التنفس — وقد يفضل المريض القيام بدل الاستلقاء

- ازرقاق الجلد بسبب نقص الأكسجين (الزُراق)

وشدد الموقع الطبي على أن الرُضّع هم أشد الفئات تأثرًا بالفيروس المخلوي التنفسي، حيث تشمل علامات وأعراض الإصابة الشديدة لديهم:

- تنفس سريع وقصير الوتيرة وغير عميق

- المجاهدة أثناء التنفس، حيث ينسحب الجلد والعضلات للداخل مع كل نفَس

- السعال

- التغذية السيئة

- خمول