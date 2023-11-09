محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف عدد من الطرق بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استعرض اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب تنفيذ الأحياء والمراكز والمدن للمشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2023/2024.

واطلع "راشد" على المشروعات بمدينة الحوامدية، حيث يتم استكمال الأعمال بشارع متولي الشعراوي، ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف من مياه الشرب والصرف الصحي والكابلات الكهربائية، وتأهيل الشارع؛ استعدادًا لوضع طبقة السن للبدء في عملية الرصف والتطوير.

وتابع محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أبو ربع بمركز ومدينة البدرشين، وتجرى التجهيزات اللازمة لوضع طبقة الرصف الأولى الرابطة.

واطلع محافظ الجيزة على أعمال رصف الطبقة الثانية للأسفلت بشارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر بحي العمرانية، والتي تم تنفيذها من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وتابع المحافظ، نسب التنفيذ في أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع سليم بحي الهرم والمدرج ضمن عدد من الطرق المقرر تطويرها في مشروعات العام المالي الجاري، حيث تم وضع طبقة الرصف الرابطة بالشارع وجاري استكمال الأعمال.

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