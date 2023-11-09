طلب إحاطة بشأن نقص أصناف عديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ورئيس هيئة الدواء، بشأن معاناة المرضى من نقص أصناف عديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال النائب هشام حسين، في طلب الإحاطة، إنه تلقى خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات والأسواق، مثل الدعامات والتركيبات، إضافة إلى النقص في عدد من أدوية الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى والسرطان والغدة، الأمر الذي يمثل خطورة على الوضع الصحي للمرضى.

وأضاف النائب هشام حسين، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعلن فيه الجهات المسؤولية عن توافر جميع المستلزمات والأدوية وبدائل الأدوية المستوردة، الأمر الذي يتطلب الوقوف على حقيقة تلك المشكلة التي يعاني منها المرضى حاليًا، والتأكد من مدى توافر مستلزمات العمليات وأدوية الأمراض المزمنة.

وتابع عضو مجلس النواب: أسواق الدواء تشهد عشوائية في سياسة التسعير؛ حيث يختلف سعر الدواء من صيدلية لأخرى، بسبب عدم التزام البعض بسعر التشغيل، في ظل ضعف الرقابة على سوق الدواء.

وأشار النائب هشام حسين، إلى أن طلب الإحاطة يأتي انطلاقًا من أهمية ذلك الملف باعتبار أن الدواء مسألة أمن قومي.