وزير الكهرباء يبحث مع سفير التشيك فرص التعاون والاستثمار بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير إيفان يوكل، سفير الجمهورية التشيكية لدى مصر، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين الجانبين.

وأشاد "شاكر" بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مرحبًا بالتعاون مع الشركات التشيكية، موضحًا أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في العديد من المشروعات وخاصة مشروعات الكهرباء.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة من شمس ورياح وهيدروجين أخضر وكذلك توطين صناعة بعض المكونات ذات الصلة مما يسهم في نقل المعرفة، وزيادة فرص العمل.

وأشار وزير الكهرباء إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير الخدمات بالقطاع من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركات التشيكية في هذا الصدد.

كما أشار إلى استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.

وأضاف أن القطاع اتخذ عددًا من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أنه تم الوصول حاليًا مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لأسعار تنافسية في هذا المجال (سعر 2 سنت دولار/ ك.و.س لمشروعات الطاقة الشمسية p.v - سعر 2.45 سنت دولار/ ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح).

وأوضح الوزير أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وأكد الدكتور محمد شاكر أن التوسع في الطاقات المتجددة يساعد على زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.

وشدد على جهود مصر لتكون ممرًا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، وحرصها على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما أكد اهتمام القطاع بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

وقال إن القطاع يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأشاد السفير إيفان يوكل، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

كما أشاد بما تم من تطوير على أرض مصر في كل المجالات وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وبما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كل المجالات.

وأعرب عن رغبة بلاده في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات التشيكية، مؤكدًا اهتمام الجهات العالمية للاتجاه في الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة إفريقيا.

وأبدى وزير الكهرباء ترحيبه بالتعاون مع الشركات التشيكية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة وتوطين الصناعات المتعلقة بها.

وأكد أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر وكل دول العالم خلال الفترة القادمة والاستفادة من خبراتهم المتطورة في مجال الطاقات المتجددة.