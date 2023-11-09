شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العربى الناصرى يتبرأ من الحركة المدنية: لسنا جزءا منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرأ الحزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، من الحركة المدنية، مؤكدا أن الحزب ليس من جزء منها، وأن الحركة المدنية تستخدم اسم التيار الناصري لإيهام البعض بأنها تضم في عضويتها حزب العربي الناصري.

وقال "أبو العلا" في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”: "المجموعة التي تدعي أنها قيادات بالحزب العربي الناصري ومنضمون للحركة المدنية، لا تنتمي للحزب أساسا بل ينتحلون صفة وقد تقدمنا ضدهم ببلاغات رسمية بتهمة انتحال صفة".

وانتقد "أبو العلا" الأداء السياسي للحركة المدنية، قائلا: "هي مجموعة تضم ما يسمون أنفسم بالنشطاء السياسيين وعدد من الأحزاب، ويتبنون المعارضة الهدامة ويبرزون الأزمات دون أن يقترحوا أي حلول أو توصيات، وبحانب ذلك لا يعترفون بالإنجازات التي تتحقق علي أرض الواقع".

وأوضح أن الحركة المدنية الديمقراطية تدعي أنها تتكون من 12 حزبا هم: حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب العدل، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الدستور، وحزب المحافظين، وحزب الكرامة، وحزب الوفاق القومى، والحزب العربى الناصرى، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، والحزب الشيوعي تحت التأسيس، والحزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس، مضيفا: "يجب أن يعلم الجميع أننا لسنا جزءا من هذه الحركة".