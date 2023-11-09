حزب المصريين: تنظيم مؤتمرات بمحافظات البحر الأحمر وقنا وسوهاج لدعم السيسي

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين – عضو تحالف الأحزاب المصرية – تنظيم مؤتمرات بعدة محافظات وذلك بالتنسيق مع تحالف الأحزاب المصرية.

وقال "أبو العطا" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن حزب المصريين سوف يبدأ تنظيم مؤتمرات بمحافظات البحر الأحمر وقنا وسوهاج، مشيرا إلى أن هذه المؤتمرات سوف تكون بالتنسيق الكامل مع حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.

وأكد "أبو العطا" دعمه المطلق وتأييده الكامل للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى، الوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن تأييد حزب المصريين للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية جاء لعدة اعتبارات، لعل أبرزها وأهمها الإنجازات الضخمة التى تحققت على مدار 10 سنوات فترة حكم الرئيس السيسى، موضحا أن الرئيس السيسى نجح خلال فترة وجيزة فى إحداث طفرة تنموية شاملة بكل المقاييس فى شتى مجالات وقطاعات الدولة، الأمر الذى يدعونا جميعا للتمسك بتوليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.