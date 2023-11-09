شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمى: أحزاب المعارضة بحاجه لمراجعة سياساتها فى تمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن دور الشباب في جميع أحزاب المعارضة يحتاج إلى مراجعة، سواء على مستوى الحركة المدنية أو في باقي المنظومة التي لم تتغير كوادرها منذ سنوات، والحقيقة أن أحزاب المعارضة تتحفظ على أن الأحزاب الكبيرة لم تعطي الفرصة والعكس، بينما الدولة هي من اهتمت بالشباب فالرئيس عبد الفتاح السيسي هو من وجه بإعطاءهم دفعة وأقام البرنامج الرئاسي للتدريب، علاوة على تنسيقية شباب الأحزاب وذلك كله من منطلق ضخ دماء جديدة للحياة السياسية الحزبية.

وأكد فى تصريح لـ"الخليج 365 " أن الأحزاب الكبيرة مثل "مستقبل وطن وحماة وطن والوفد"، دفعت بالشباب، بينما بقيت النخب القديمة موجودة في أحزاب المعارضة والقضية ليست في هذا بل بالإيمان بقدرات الشباب، مشيرا إلى أن رئيس الدولة بنفسه طرح فكرة مسبقا بإقامة مفوضية للشباب، ودعا لمؤتمرات وطنية ومنتديات لهم، بل وعمل على تمثيلهم في حركة المحافظين، ما يعني أن الدولة لديها هذا الاهتمام الكبير في إتاحة مناخ مناسب لهم.

واعتبر "فهمي" أن القوى السياسية بالأخص المعارضة، عليها أن تلتقط هذا الجانب وتفرز أجيال جديدة من أجل تأدية دورها في قيادة هذه الأحزاب، وبالأخص على مستوى القيادات الوسطى واللجان الرئيسية داخلها، منوها أن الأحزاب تحتاج إلى ضخ دماء وأفكار ورؤى جديدة لتحريك المياه الراكدة، خاصة وأنها أمامها فرصة جيدة الآن مع دخولنا مرحلة جديدة الاستحقاقات الانتخابية ومن ثم فعليها تجديد الدماء والإيمان برسالة الشباب والاستجابة لما تدعو له القيادة السياسية في هذا الشأن.