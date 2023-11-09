شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: نعمل على توعية الناخبين بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن حزبه يهتم اهتماما كبيرا فى توعية الناخبين والإجابة لهم عن سؤال يطرح بقوة هذه الأيام لماذا يجب علينا جميعا المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وان نذهب فرادى وجماعات إلى صناديق الاقتراع لك نختار المرشح الذى نثق فيه لقيادة أمور البلاد لمدة ستة سنوات قادمة تنتهى فى عام 2030.

وشدد الشهابى، على أهمية الجانب التوعوى للمواطن المصرى، لافتا أنه سيوضح للمواطن أهمية منصب رئيس الجمهورية فى الدستور المصرى الذى يجعل منه رئيسا للدولة وحكما بين السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية بالإضافة إلى رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أنه بجانب ذلك فإن التحديات التى تواجهها الدولة المصرية الآن وهى تحديات خطيرة تتطلب التدقيق فى اختيار من يقود الوطن فى هذه المرحلة ولديه القدرة على قيادة البلاد والتغلب على كل التحديات لذلك كله ولمواجهة التحديات التى تواجه الأمن القومى للبلاد.

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن حزبه اختار المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رئيسا البلاد فى الفترة من 2024 إلى 2030، موضحا أنه بحكم مؤهلات العملية والعملية وحصوله على ماجستير من أكاديمية ناصر العسكرية ثم زمالة كلية الحرب العليا أى دكتوراه فى العلوم العسكرية وإدارة الأزمات بجانب شغله مناصب عليا فى القوات المسلحة من مدير المخابرات الحربية ووزير الدفاع ثم الخبرات التى اكتسبها من خلال رئاسته الجمهورية فإن حزب الجيل يرى أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى هو المرشح القادر على قيادة مصر والأمة العربية وهى تواجه تحديات وجودية تهدد الأمن القومى للبلاد.

وأشار الشهابى، إلى أن قيادة الرئيس السيسى الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة منذ اندلاع العدوان الوحشى على أهلنا فى قطاع غزة واستطاعته مواجهة مخطط تصفية القضية الفلسطينية برفض مخطط التهجير القسرى لاهل غزة ودفعهم للهرب من جحيم الغارات الوحشية الإجرامية لجيش الاحتلال الاسرائيلى نحو سيناء وأشار الشهابى إلى نجاح الرئيس السيسى فى إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطينى المحاصر.

وأضاف الشهابى، أن حماية الأمن القومى للبلاد ومواجهة مخططات الأعداء يتطلب من كل المواطنين وهم خلف الستارة فى أيام الاقتراع أن يسألوا أنفسهم سؤال محدد من هو من المرشحين الأجدر على قيادة الدولة فى المرحلة المقبلة وأجاب الشهابى ستكون الإجابة لكل تأكيد الأجدر على قيادة البلاد هو الرئيس عبد الفتاح السيسى.