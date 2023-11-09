شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: حملتنا عابرة للأحزاب وجوهرها الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن حملتنا غير نمطية في أهدافها وسبل عملها، فهي قائمة على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع، لأن مرشحنا لا نقدمه للمرة الأولى للشعب المصري.

أضاف رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفى، أن حملتنا مرنة في تشكيلها وهيكلها التنظيمي ومنفتحة على الجميع، كما أنها حملة تفاعلية تتجاوب مع الأحداث ومستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا.

شدد على أن الحملة جامعة لجميع المصريين عابرة للأحزاب والكيانات وجوهرها الشباب، وتتبنى سياسة الحوار والانفتاح على الجميع.