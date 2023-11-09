شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تعلن تنظيم لقاءات جماهيرية خلال فترة الدعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، تنظيم مؤتمرات جماهيرية ولقاءات إعلامية بشكل موسع بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسي بشكل رسمي اليوم الخميس.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن "الحملة وضعت خطة لتنظيم مؤتمرات سواء بمحافظات وجه بحري أو وجه قبلي، بالإضافة إلي تنظيم مؤتمرات بالقاهرة الكبرى".

وأشار "الشقنقيري" إلي المؤتمرات الجماهيرية التي سوف تنظمها حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تتضمن عرض أهم المحاور الرئيسية للبرنامج الانتخابي سواء كانت خاصة هذه المحارو بالمحور الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي".

وأنطقلت اليوم الخميس، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.