ماكرون: فرنسا ستزيد مساعداتها لغزة إلى 100 مليون يورو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "فرنسا ستخصّص 80 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ليصل مجموعها لهذا العام إلى 100 مليون يورو".

وأوضح ماكرون، خلال افتتاح المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس، أن "فرنسا أعلنت منذ 7 تشرين الأول مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون يورو وسنزيدها إلى 100 مليون يورو للعام 2023".

وتستضيف فرنسا، اليوم الخميس، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "مؤتمرا إنسانيا" لمحاولة توصيل المساعدات إلى غزة.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أن "الحكومة الإسرائيلية لن تكون حاضرة في هذا المؤتمر الإنساني الذي يعقد صباح الخميس في قصر الإليزيه لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث الثلاثاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وسيتحدث معه مجدداً بعد انتهاء المؤتمر".