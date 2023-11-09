سماع دوي إنفجارات بمنطقة طربيخا إثر إنفجار ألغام بسبب حريق اشتعل قرب حدود مستعمرة "زرعيت"

أفادت قناة "المنار"، بأنّ أصوات الانفجارات التي يُسمع دويها في منطقة طربيخا- رامية ناجمة عن إنفجار ألغام بسبب حريق اشتعل قرب حدود مستعمرة "زرعيت". وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدات رميش وعيتا الشعب وراميا. ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية عبر القصف منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.

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